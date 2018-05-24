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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 07:42 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde Hüseyin Dönmez (79), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.  Ferahlı Mahallesi 3513 Sokak'ta yalnız yaşayan Hüseyin Dönmez'den haber alamayan komşusu İbrahim D., saat 02.00 sıralarında merak edip evine gitti.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde Hüseyin Dönmez (79), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Ferahlı Mahallesi 3513 Sokak'ta yalnız yaşayan Hüseyin Dönmez'den haber alamayan komşusu İbrahim D., saat 02.00 sıralarında merak edip evine gitti. Dönmez kapıyı açmayınca İbrahim D., polise haber verdi. Gelen ekipler de kapıyı açmakta başarısız olunca, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren polis, salondaki koltukta Hüseyin Dönmez'in cansız bedeni ile karşılaştı.
Hüseyin Dönmez'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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