Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te Hasan Bayrak (84), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi'nde oturan Hasan Bayrak'tan haber alamayan yakınları eve geldi. Hasan Bayrak'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Hasan Bayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre Hasan Bayrak'ın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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