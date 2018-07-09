Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de Taner Özkale (61) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Merkez Balhasan Mahallesi Müftü Sokak'ta Taner Özkale'ye ait müstakil evden kötü kokular gelmesi üzerine, mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri eve girdiklerinde Özkale'nin cansız bedenini buldu. 1 hafta önce öldüğü değerlendirilen Taner Özkale'nin evinde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, cenaze Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?
Eski adıyla Bakanlar Kurulu, yeni adıyla kabine toplantıları Cuma gününe mi alındı?
Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklik
Yeni sistemin ilk başkanı Erdoğan dünya liderlerine seslendi! Çok önemli mesajlar
Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!
İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!
Korkunç hikâye! Kız arkadaşını felç bırakıp böyle aldattı...
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum