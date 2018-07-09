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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 21:38 | Son Güncelleme

NİĞDE'de Taner Özkale (61) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de Taner Özkale (61) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Merkez Balhasan Mahallesi Müftü Sokak'ta Taner Özkale'ye ait müstakil evden kötü kokular gelmesi üzerine, mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri eve girdiklerinde Özkale'nin cansız bedenini buldu. 1 hafta önce öldüğü değerlendirilen Taner Özkale'nin evinde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, cenaze Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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