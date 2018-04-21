Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, Aslan Ali Ükül (70), yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Hilvan'a bağlı Yeni Mahalle 416'ncı Sokak'ta meydana geldi. Komşularının yardımlarıyla hayatını sürdüren Aslan Ali Ükül'den haber alamayan mahalle sakinleri, durumdan şüphelendi. Bunun üzerine konteynere giden komşuları, içeri girdiklerinde Ükül'ü yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin incelemesinde Ükül'ün öldüğü belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Aslan Ali Ükül'ün cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Operasyon başlattık
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
YSK açıkladı! Seçim istifası için son tarih belli oldu
Son dakika! 24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek
Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!
Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!