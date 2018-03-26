HABER

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 15:56 | Son Güncelleme

Malatya’da yalnız yaşayan 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.Olay, Battalgazi Mahallesi Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da yalnız yaşayan 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Olay, Battalgazi Mahallesi Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı Abdi Mahallesi Ancarlı sokakta bir apartmanın 3.katında ikamet eden 60 yaşındaki Kenan Taşdemir’in evin balkonunda bir kaç gündür aynı şekilde yattığını gören komşuları durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine Taşdemir’in ikametine gelen polis ekipleri evin kapısını açan olmayınca çilingir marifeti ile kapıyı açarak eve girdi.Kimsenin bulunmadığı evi kontrol eden polis ekipleri evin balkonunda yaptığı incelemede balkonda sırt üstü yatan 60 yaşındaki Taşdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi.Savcıya bildirilen olayda, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Kenan Taşdemir’in cenazesi otopsiye gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de obeziteye dikkat etkinliği: 3 beyaza hayır diyoruz

Hakkari'de obeziteye dikkat etkinliği: 3 beyaza hayır diyoruz

Cizre’de çöl varanı yakalandı

Cizre’de çöl varanı yakalandı

Köylüler buldu! 1 metre uzunluğunda...

Köylüler buldu! 1 metre uzunluğunda...

Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!

Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!

Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!

Din kültürü öğretmeninden kız öğrencilere korkunç taciz!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi... 2,5 yılda 4 muhtar hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.