Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Malatya’da yalnız yaşayan 60 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Olay, Battalgazi Mahallesi Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı Abdi Mahallesi Ancarlı sokakta bir apartmanın 3.katında ikamet eden 60 yaşındaki Kenan Taşdemir’in evin balkonunda bir kaç gündür aynı şekilde yattığını gören komşuları durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine Taşdemir’in ikametine gelen polis ekipleri evin kapısını açan olmayınca çilingir marifeti ile kapıyı açarak eve girdi.Kimsenin bulunmadığı evi kontrol eden polis ekipleri evin balkonunda yaptığı incelemede balkonda sırt üstü yatan 60 yaşındaki Taşdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi.Savcıya bildirilen olayda, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Kenan Taşdemir’in cenazesi otopsiye gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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