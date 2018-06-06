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Yalova açıklarında teknede yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 18:36 | Son Güncelleme

YALOVA’da kıyıdan yaklaşık 6 deniz mili uzaklıkta 12 metrelik teknede yangın çıktı.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da kıyıdan yaklaşık 6 deniz mili uzaklıkta 12 metrelik teknede yangın çıktı. İhbar üzerine hemen ulaşan Deniz Polisi, teknedeki Levent Kılıç (32) ve Mehmet Kalatuğ'u (30) kurtardı. Teknenin iç kısmında belirlenemeyen nedenle çıkıp, büyüyen yangına ise römorktan su sıkılarak müdahale edildi. Yalova sahiline getirilen 2 kişi için 112 Acil Servisi çağrıldı. Ambulans içerisinde sağlık kontrolünden geçirilen Kılıç ve Kalatuğ'un sağlık durumunun iyi olduğu, olayın şokunu yaşadıkları belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi, daha sonra ifade vermek için Deniz Polisi Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Teknedeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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