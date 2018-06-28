HABER

Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 18:26 | Son Güncelleme

Yalova'da meydana gelen olayda iki yavru kedinin arka bacakları kesilerek ölüme terk edildi. Vatandaşların dikkati üzerine görülen yaralı kediler veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Olay, Gaziosmanpaşa mahallesinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşların dere kenarındaki otların arasında kedilerin miyavlaması üzerine gittiklerinde kanlar içinde yerde yatan iki yavru kediyi gördü. İkisinin de arka bacakları kesilen kedileri alıp hemen veterinere götürdü. Burada tedavi altına alınan kedilerin birbirlerine sırnaşarak moral verdikleri de kameralara yansıdı.

KEDİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

kedi

Veterinerde tedavileri tamamlanan kedilerin şu anki sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kedileri bulan vatandaşların olayın şüphelilerinin bulunması için emniyete giderek suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

kedi2

İHA

PARTNEROltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!Oltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!
Motosikletle kamyonet çarpıştı: 2 ağır yaralıMotosikletle kamyonet çarpıştı: 2 ağır yaralı
Kaza yapan TIR'da yüklü bira şişeleri yola saçıldıKaza yapan TIR'da yüklü bira şişeleri yola saçıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kedi Yavru Kedi korkunç olay İki yavru kedi arka ayakları kesilerek

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

Diğer Haberler
Yolcu midibüsündeki dehşet anlar kamerada...

Yolcu midibüsündeki dehşet anlar kamerada...

İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!

İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!

Afra Rabia Demirel hayatını kaybetti

Afra Rabia Demirel hayatını kaybetti

Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Sarıkız örümceği paniği... Sarıkız örümceği ısırığı tedavisi nasıl yapılır?

Otomobilde aç, susuz ve havasız bırakılan köpeği polis kurtardı

Otomobilde aç, susuz ve havasız bırakılan köpeği polis kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.