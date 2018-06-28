Yalova'da korkunç olay! İki yavru kedi arka ayakları kesilerek ölüme terk edildi

Olay, Gaziosmanpaşa mahallesinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşların dere kenarındaki otların arasında kedilerin miyavlaması üzerine gittiklerinde kanlar içinde yerde yatan iki yavru kediyi gördü. İkisinin de arka bacakları kesilen kedileri alıp hemen veterinere götürdü. Burada tedavi altına alınan kedilerin birbirlerine sırnaşarak moral verdikleri de kameralara yansıdı.
KEDİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Veterinerde tedavileri tamamlanan kedilerin şu anki sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kedileri bulan vatandaşların olayın şüphelilerinin bulunması için emniyete giderek suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.
İHA
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