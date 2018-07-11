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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde korkunç olay! Buzdolabında bulundu!

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 22:24 | Son Güncelleme

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir evin buzdolabında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Harmanlar Mahallesi Çaldıran 1. Sokak'taki 7 katlı apartmanın 2. katındaki daireden kötü koku gelmesi üzerine komşular durumu ev sahibine bildirdi.

BUZDOLABINDA CESET BULUNDU

Kiraya verdiği evine giren ev sahibi, erkek cesedinin ters bir şekilde evdeki buzdolabının içerisine konulduğunu gördü. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, buzdolabındaki kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Cesedin üzerinden kimlik belgesi çıkmadığı öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Yalova ceset Çınarcık erkek cesedi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu nasıl bir vicdansızlık? Gerçi ev sahibi, daireyi kime kiralamışsa, muhtemel katilde odur yani. Emniyete o ismi verdiği taktirde, olayda çözülür
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