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Yalova polisinden kaçak telefon operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 14:51 | Son Güncelleme

Yalova’da çok sayıda gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, aldıkları istihbarat neticesinde gümrük kaçağı cep telefonu satışı yaptığını tespit ettikleri iş yerlerine baskın yaptı.

Yalova polisinden kaçak telefon operasyonu

Yalova’da çok sayıda gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, aldıkları istihbarat neticesinde gümrük kaçağı cep telefonu satışı yaptığını tespit ettikleri iş yerlerine baskın yaptı. Yapılan aramada 11 adet tuşlu ve 15 adet akıllı telefon olmak üzere toplam 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. İşyeri sahipleri 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

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