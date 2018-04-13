Yalova polisinden “Şafak Operasyonu”

Yalova Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri halk arasında ’Roman Mahallesi’ olarak adlandırılan Bağlarbaşı Mahallesi’ne günün ilk ışıkları ile birlikte operasyon gerçekleştirdi. Birçok adrese gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve çok sayıda sabıkası bulunan 2 kişi yakalandı.
Yalova polisi uyuşturucu ticaretine göz açtırmıyor. Yalova’da uyuşturucu ticaretinin en çok gerçekleştiği noktalardan birisi olarak bilinen Bağlarbaşı Mahallesi’ne ’Şafak Operasyonu’ gerçekleştirildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan uyuşturucu ile mücadele şubesi ekiplerine diğer şubelerden de takviye yapıldı. Çok sayıda polis ile başlayan operasyon kapsamında günün ilk ışıkları ile mahalleye girildi. Birçok adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapmak suçundan sabıkalı olan ve aranan 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüler. Narkotik polis köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda değişik miktarlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tüfek, uyuşturucu tartmada kullanılan hassas teraziler de ele geçirildi. Yalova polisi uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi.
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