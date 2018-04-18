Yalova Üniversitesi’ne operasyon

Yalova Üniversitesi’nde 4 ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla 6’sı kamu görevlisi olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.
Yalova Üniversitesi’nde ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla polis tarafından 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Konuyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür yazılı bir açıklamada bulundu. Özgür, açıklamasında, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca Yalova Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan 2 adet Hizmet alımı ve 2 adet mal alımı ihalelerine fesat karıştırılmasıyla alakalı yürütülen soruşturma kapsamında, 6’sı kamu görevlisi olmak üzere toplam 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şahıslar halen gözaltında bulunmaktadır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” ifadesini kullandı.
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