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Yalova'da 2 polis fuhuşa teşvik suçundan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 14.01.2018 06:21 | Son Güncelleme 59 dakika önce

YALOVA, (DHA)- YALOVA'da görev yapan iki polis memuru fuhuşa teşvik suçundan tutuklandı.

Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan iki polis memuru 'fuhuşa teşvik ve fuhuşa aracılık yapmak' ile 'kamu görevlisinin nüfusunu kötüye kullanması' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Jandarma Alay Komutanlığı'nın yaptığı fuhuş operasyonunda yakalanıp tutuklanan M.S. ve T.K. adlı kadınların verdiği ifadeler üzerine gözaltına alınan iki polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis teşkilatında biri 22 diğeri ise 17 yıldır görev yapan tutuklu polislerin, daha önce de üstün başarı belge sahibi oldukları ifade edilirken soruşturma için gizlilik kararı alındı. İki polis memurunun tutuklama kararına itiraz edecekleri, fuhuştan tutuklanan kadınların iftirasına uğradıkları, kariyerleri boyunca başarılı operasyonlara imza attıklarını söyledikleri iddia edildi.

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