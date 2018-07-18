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Yalova’da 21'inci Türk Boyları Kültür Şöleni başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 00:06 | Son Güncelleme

YALOVA Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin, bu yıl 21’incisini gerçekleştirdiği ‘Türk Boyları Kültür Şöleni’ kortej yürüyüşü ile başladı.

Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA, (DHA) - YALOVA Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin, bu yıl 21’incisini gerçekleştirdiği ‘Türk Boyları Kültür Şöleni’ kortej yürüyüşü ile başladı.

Azerbaycan, Bulgaristan, KKTC, Romanya, Başkurdistan, Kosova, Kabardin, İran, Saha Yakut ve Adigey’den gelen halk oyunu ekiplerinin katıldığı 21’inci Türk Boyları Kültür Şöleni, renkli görüntülerle başladı. Yaklaşık 220 dansçının katıldığı şölenin ilk gününde halk dansları ekipleri Gazipaşa Caddesi güzergâhından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Grupların kortej sırasındaki gösterileri ilgiyle izlendi. Yabancı turistler ve vatandaşlar da hem halk dansları gruplarının oyunlarına eşlik etti hem de hatıra fotoğrafı çektirdi. Şölenin 21 Temmuz tarihine kadar devam edeceği, bu süre içerisinde ekiplerin Yalova’nın ilçeleri ve çeşitli noktalarında gösterilerde bulunacağı bildirildi.

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