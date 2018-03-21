Yalova’da 5 zehir taciri yakalandı

Yalova polisi uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi. 45 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 5 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 1-20 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan operasyonlar kapsamında 45 şüpheli hakkında adli işlem yaptı. Şüphelilerden 6’sı uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesi ile adliyeye sevk edilirken bunlardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda ise 11,37 gram esrar, 33,5 gram kannabinoid, 29 axstasy, 23,29 gram metamfetamin ve 13,03 gram skunk ile 2 adet hassas terazi, 850 Türk lirası, 1 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.