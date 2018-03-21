Yalova’da 5 zehir taciri yakalandı

Yalova polisi uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi. 45 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 5 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 1-20 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan operasyonlar kapsamında 45 şüpheli hakkında adli işlem yaptı. Şüphelilerden 6’sı uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesi ile adliyeye sevk edilirken bunlardan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlarda ise 11,37 gram esrar, 33,5 gram kannabinoid, 29 axstasy, 23,29 gram metamfetamin ve 13,03 gram skunk ile 2 adet hassas terazi, 850 Türk lirası, 1 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu
Ankara'da 14 kişi için flaş karar!
Bomba iddia! Çiftlik Bank'ın 'Tosun'unu korku sardı! Oradan da kaçtı...
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
Paris'in yeni krizi: Şişme bebek genelevi
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum