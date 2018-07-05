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Yalova'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 17:30 | Son Güncelleme

YALOVA'da, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 1'i Azeri, 1'i Mısır, 9'u da Türk uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 1'i Azeri, 1'i Mısır, 9'u da Türk uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 Temmuz 2018 tarihinde gece saatlerinde kentte operasyon yürütüldüğü bildirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Yalova ilimizde ikamet eden şahısların, çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren kişilerle irtibatlar kurarak bu şahıslara yardım-yataklık edip, örgütsel faaliyetler yürüttükleri, ilimizde 'ibadethane' adı altında bazı adreslerde sohbet ve sözde dini eğitim toplantıları yaptıkları, terör örgütleri ile iltisaklı olabilecek yabancı şahısları barındırdıkları tespit edilen 11 şahsa ve iki adet örgüte ait sözde ibadethane olarak kullandıkları adreslere yönelik operasyon yapılmıştır. Operasyon sonucu 9 Türk vatandaşı, 1 Azerbaycan vatandaşı ve 1 Mısır vatandaşı olmak üzere toplam 11 kişi yakalanmış, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ile örgüte ait flama ele geçirilmiştir. Gözaltında bulunan şahısların kendi görüş ve fikirleri doğrultusunda propaganda yaparak taraftar toplamaya çalıştıkları, DEAŞ terör örgütünün amaç ve fikirleri paralelinde hareket ettikleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şeklini benimsemedikleri, yöneticilerini 'tekfir' ederek devleti ‘tagut’ devlet olarak nitelendirdikleri tespit edilmiş, yapılan operasyonlarla ülkemizin güvenliğini tehdit eden grubun faaliyetleri sekteye uğratılmıştır. Şüpheliler hakkında soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."

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