Yalova’da derede ceset bulundu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA’da, Balaban Deresi içerisinde 40-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen, kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.
Yalova'da Balaban Deresi çevresinde gezinen vatandaşlar, derede hareketsiz yatan bir kişiyi fark edince polise haber verdi. Kısa sürede 112 Acil Servis ekipleri ile olay yerine gelen polisler, dere içersinde yüzü suya batık olan erkek cesedi ile karşılaştılar. Üzerinden kimlik çıkmayan 40-45 yaşlarındaki ceset, Yalova Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Çevrede yaşayanlar ölen kişinin madde kullanan ve bazı günler dere kenarına koyduğu yatakta yatan ismini bilmedikleri kişi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Kimliği araştırılan kişinin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.
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