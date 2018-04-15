Yalova’da film gibi kovalamaca

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde silah zoruyla bir aracı gasp eden 2 cezaevi firarisi, polis ve jandarmayı peşine taktı. ’Dur’ ihtarına uymayan firariler, uzun süren kovalamacanın ardından kaza yapıp yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, cinayet suçundan hükümlü oldukları iddia edilen E.G (29) ve B.Ç (26), bir süre önce cezaevinden firar etti. Şahıslar Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir şahsa ait 34 BN 394 plakalı aracı silah zoru ile gasp etti. Olayın ardından Yalova merkezde tertibat alan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymayan şahıslar, önce Yalova’nın Termal İlçesi’ne oradan da Çınarcık ilçesine doğru kaçtı. Kaçan aracı jandarma ve polise ait onlarca araç kovaladı. Son olarak Yalova istikametine dönen şahıslar, Şehit Ömer Faydalı Bulvarı’nda aracın kontrolünü kaybederek duvara çarptı. Aracı terk edip koşarak kaçmaya başlayan şahıslar, polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı. Şahısların üzerinden gasp olayında kullanılan 1 adet silah ile 1 adet bıçak çıktı. Şahıslar önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Yalova Devlet Hastanesi’ne ardından da sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise gasp edilen araçta parmak izi tespiti gerçekleştirdi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.