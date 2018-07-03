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Yalova'da kullanılmış giysi kumbaralarını çalanlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 17:24 | Son Güncelleme

YALOVA Belediyesi’ne ait kullanılmış giysi kumbarasını çalan 2 kişi, kumbarayı yükledikleri kamyonetle uzaklaştı.

Yalova'da kullanılmış giysi kumbaralarını çalanlar yakalandı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA Belediyesi’ne ait kullanılmış giysi kumbarasını çalan 2 kişi, kumbarayı yükledikleri kamyonetle uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri kamyoneti takibe aldı. Şüpheliler kaçarken, kamyonetin kasasındaki kumbara yolda düştü. 2 şüpheli, Kurtköy’de son bulan kovalamaca sonunda yakalandı. Şüphelilerin daha önce de 2 kumbarayı çaldıkları ortaya çıktı.
Hırsızlık olayı, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Belediye tarafından değişik bölgelere bırakılan kullanılmış giysi kumbaralarından birinin Yaşar Okuyan Bulvarı'nda seyreden beyaz renkli bir kamyonetin kasasında olduğu ihbarını alan Yalova Emniyeti konuyla ilgili araştırmaya başladı. İhbar edilen araç, araştırma sırasında Adnan Menderes Mahallesi Rahmi Üstel Caddesi’nde seyir halindeyken görüldü. Şüpheliler polisin 'Dur' ihtarına uymazken, kamyonet, Mehmet Durman Caddesi'ne döndü. Bu sırada aracın kasasındaki kumbara savrularak yola düştü. Yapılan takip sonunda araç Kurtköy mevkiinde durduruldu ve T.Ş. ile Ç.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sırasında elde edilen bilgiler sonucu yapılan araştırmada, daha önce çalınmış iki kullanılmış giysi kumbarası şüphelilerden T.Ş,’nin evinin önünde bulundu. Çalınan kullanılmış giysi kumbaraları Yalova Belediyesi görevlilerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen T.Ş. ve Ç.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yalova'da kullanılmış giysi kumbaralarını çalanlar yakalandı

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