Yalova'da 'Narko-Huzur' uygulaması

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda; 'Narko-Huzur' uygulaması kapsamında, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uygulama yapıldı.
Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Narko-Huzur' uygulaması kapsamında; 'Narko-Park', 'Narko-Metruk', 'Narko-Sokak' ve 'Narko-İlçe' adı altında uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uygulama yapıldı. Yalova Emniyeti'ne bağlı 65 ekip ve 195 polis, 2 narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı. Kent merkezi ve tüm ilçelerde yapılan uygulamada daha önceden belirlenen metruk binaların yanı sıra sokak ve parklarda polis şüphelilerle ilgili çalışma gerçekleştirdi. Uygulamada bir metruk bina yanında bulunan kişiler üzerinde arama yapan polis, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
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