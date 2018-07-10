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Yalova'da TIR'ın altında kalan yaşlı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 20:10 | Son Güncelleme

YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesindeki akaryakıt istasyonuna giren TIR, önünden geçen Münire Dener'e (82) çarptı. TIR'ın tekerleri altında kalan yaşlı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yalova'da TIR'ın altında kalan yaşlı kadın öldü

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Çiftlikköy ilçesindeki akaryakıt istasyonuna giren TIR, önünden geçen Münire Dener'e (82) çarptı. TIR'ın tekerleri altında kalan yaşlı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yalova-İzmit Karayolu’nda bulunan akaryakıt istasyonuna giren B.T.'nin (51) kullandığı 16 RCV 62 plakalı TIR, iddiaya göre önünden geçen Münire Dener’e çarptı. Talihsiz kadın, çarpmanın etkisiyle TIR'ın tekerleklerinin altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, TIR sürücüsünü gözaltına alınırken, Münire Dener'in cansız bedeni ise Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yalova'da TIR'ın altında kalan yaşlı kadın öldüYalova'da TIR'ın altında kalan yaşlı kadın öldüYalova'da TIR'ın altında kalan yaşlı kadın öldüYalova'da TIR'ın altında kalan yaşlı kadın öldü

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