Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik sabahın ilk ışıklarıyla düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Bağlarbaşı Mahallesi’ne günün ilk ışıkları ile birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Birçok adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda narkotik köpeği de kullanıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Operasyonda değişik miktarlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tüfek, uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas teraziler ele geçirildi.
Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi.
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