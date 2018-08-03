HABER

Yalova'de derede erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 21:32 | Son Güncelleme

YALOVA'da, kent merkezinden geçen Safran Deresi’nde erkek cesedi bulundu.

Yalova'de derede erkek cesedi bulundu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, kent merkezinden geçen Safran Deresi’nde erkek cesedi bulundu. Cesedin, Murat Abdioğlu'na (43) ait olduğu belirlendi.
Akşam saatlerinde, Safran Deresi'nin Bahçelievler Mahallesi mevkiinde suyun içinde ceset görenler, polise haber verdi. Polis, cesedi dereden çıkararak çevrede araştırma yaptı. Bu sırada derenin üzerinden geçen köprüde toplanan kalabalık, çalışmaları izledi. Yapılan incelemede cesedin, Murat Abdioğlu'na ait olduğu belirlendi. İlk incelemede, cesedin üzerinde yara ve kesik izine rastlanmadı. Abdioğlu'nun cesedi, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

FOTOĞRAFLI

Yalova'de derede erkek cesedi bulunduYalova'de derede erkek cesedi bulunduYalova'de derede erkek cesedi bulunduYalova'de derede erkek cesedi bulundu

PARTNERBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınızBu kadının bacakları bir insanın boyu kadar! Şok olacaksınız
Adıyaman'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtı, sonra...Adıyaman'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtı, sonra...
Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandıKamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtı, sonra...

Adıyaman'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtı, sonra...

Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı

Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!

Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.