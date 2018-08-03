Yalova'de derede erkek cesedi bulundu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da, kent merkezinden geçen Safran Deresi’nde erkek cesedi bulundu. Cesedin, Murat Abdioğlu'na (43) ait olduğu belirlendi.
Akşam saatlerinde, Safran Deresi'nin Bahçelievler Mahallesi mevkiinde suyun içinde ceset görenler, polise haber verdi. Polis, cesedi dereden çıkararak çevrede araştırma yaptı. Bu sırada derenin üzerinden geçen köprüde toplanan kalabalık, çalışmaları izledi. Yapılan incelemede cesedin, Murat Abdioğlu'na ait olduğu belirlendi. İlk incelemede, cesedin üzerinde yara ve kesik izine rastlanmadı. Abdioğlu'nun cesedi, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.
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