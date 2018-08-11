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Yamaçtan yuvarlanan iş makinesinin operatörü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 10:16 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde ağaçlandırma sahasında çalışırken 300 metrelik yamaçtan yuvarlanan iş makinesinin operatörü Osman Özüağ (70), öldü.  Olay, dün akşam saatlerinde Dedeyolu Barajı mevkiindeki Orman Bölge Müdürlüğüne ait dağlık arazide meydana geldi.

Yamaçtan yuvarlanan iş makinesinin operatörü öldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde ağaçlandırma sahasında çalışırken 300 metrelik yamaçtan yuvarlanan iş makinesinin operatörü Osman Özüağ (70), öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Dedeyolu Barajı mevkiindeki Orman Bölge Müdürlüğüne ait dağlık arazide meydana geldi. Ağaçlandırma sahasında çalışan Osman Özüağ'ın kullandığı ekskavatör, 300 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Kazada, operatör Özüağ, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Osman Özüağ'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

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