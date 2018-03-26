Yan bakma meselesi yüzünden bıçaklanan genç yaşama 15 gün tutunabildi

Adana’da sokak ortasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan genç 15 gün yaşam savaşının ardından hayatını kaybetti.
Olay, 11 Mart Pazar günü Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Mehmet Şükrü Yalçın ile 17 yaşındaki Sırrı Can E. arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenip büyümesiyle Sırrı Can E. cebinde taşıdığı bıçağı çıkartıp, Mehmet Şükrü Yalçın’ı bacağından yaraladı. Yalçın aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı önce özel bir hastaneye kaldırırken oradan Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Yalçın’ın haberini alan yakınları hastaneye akın ederken, Yalçın ambulanstan indirildiği sırada gözyaşına boğuldu.
Polis ekipleri çarşı merkezini abluka altına alarak olayı gerçekleştiren Sırrı Can E.’yi fazla uzaklaşamadan yakaladı. Şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu sırada tedavisi devam eden Mehmet Şükrü Yalçın 15 günlük yaşam savaşının ardından 26 Mart Pazartesi günü saat 01.30 civarında hayatını kaybetti.
Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı
İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor
PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir
Afrin'le iglili çok konuşulacak ifadeler: Türkiye'nin ABD'ye mesajıdır
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!
Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum