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'Yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 19:19 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda, 'yan baktın' deyip üstüne yürüdüğü ve silah gösterdiği kişi Emniyet Amiri çıkınca neye uğradığını şaşırdı.

'Yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda, 'yan baktın' deyip üstüne yürüdüğü ve silah gösterdiği kişi Emniyet Amiri çıkınca neye uğradığını şaşırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde bir kafede yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir Emniyet Amiri, arkadaşı ile kafede otururken hareketlerinden şüphelendiği dışarıdaki kişiye baktı. Bunun üzerine dışarıdaki kişi, masasına gelip "Ne bakıyorsun, neden yan baktın" diyerek Emniyet Amirinin üstüne yürüdü. Emniyet Amiri bu kişiye polis olduğunu söyledi. Kimlik soran kişi ile Emniyet Amiri arasında itişmeler yaşandı. Bu kişi elini beline atıp emniyet amirine silah gösterdi. Emniyet Amiri kimlik göstererek saldırganın elindeki silahı aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan kişi, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin Emniyet Amirine gösterdiği silah kurusıkı çıktı. Eşyalarını almak için geri dönen Emniyet Amiri kafe müşterilerinden özür diledi.
Bu arada yaşanan olay kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(FOTOĞRAF)

'Yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı'Yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı

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