Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü, yan yatan tırdan yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, İznik’ten Sakarya istikametine gitmekte olan Kubilay Kaplan, idaresindeki yem yüklü tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaynarca köyü yakınlarında yan yatan araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, durumu ekiplere bildirdi.
Jandarma olayla alakalı soruşturma başlattı.
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