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Yanan araç nedeniyle Bolu Dağı Tüneli 1 saat ulaşıma kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 09:37 | Son Güncelleme

BOLU Dağı Tüneli’nde alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı Tüneli’nde alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi. Dumanlarla kaplanan Bolu Dağı Tüneli, yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı. İstanbul’dan memleketi Artvin’e giden İlhan Şeker (47) yönetimindeki 08 ED 981 plakalı hafif ticari araç, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden İlhan Şeker, eşi ve kızının da bulunduğu aracı durdurup indikten sonra itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Şeker ailesi, araçlarının söndürülme çalışmalarını birbirine sarılıp teselli ederek izledi. Dumanlarla kaplanan tünelin her iki yönü araç trafiğine kapatıldı. Araçlar Abant ve Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu’na yönlendirildi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tünel yeniden araç trafiğine açıldı.

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