Yanan araca beton mikseriyle müdahale

Cengiz ÇOBAN-Alper-KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
ÜMRANİYE'DE TEM otoyolunda yanan araca yoldan geçen bir beton mikseri sürücüsü tarafından müdahale edildi. Beton mikserinden sıkılan su ile yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın saat 12.30 TEM otoyolu Edirne istikameti Çakmak köprü yakınında meydana geldi.34 EG 2065 plakalı araç seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen aracını emniyet şeridine çekerek diğer sürücülerden yardım istedi. Bu sırada yoldan geçen bir beton mikseri sürücüsü yanan aracı görerek durdu. Sürücü, beton mikserinden su sıkarken trafikteki diğer sürücüler de yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışma yaptı. Yangın nedeniyle TEM otoyolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
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