Yanan araçta kundaklama şüphesi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan otomobillere de sıçradı.

Yangın, bugün öğlen saatlerinde Mansuroğlu Mahallesi 248/1 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 35 KLK 66 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, park halinde bulunan 45 RE 787 plakalı cip ile 35 KG 3517 plakalı otomobile sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine söz konusu adrese intikal eden ekipler, yangına müdahalede ederek söndürdü. Öte yandan, olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri, yangının başladığı aracın terk edilmiş olduğunu ve kundaklanmış olabileceği üzerinde durduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.