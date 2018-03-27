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Yanan AVM’nin acil çıkış kapıları kilitliymiş

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 14:09 | Son Güncelleme

Rus vatandaşlar, Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo kentinde 64 kişinin hayatını kaybettiği AVM’yi kınadı.

Rus vatandaşlar, Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo kentinde 64 kişinin hayatını kaybettiği AVM’yi kınadı. Yanan AVM’nin acil çıkış kapılarının kilitli olduğu aktarıldı.
Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo kentindeki ‘Kış Vişnesi’ isimli alıveriş merkezinde, 25 Mart’ta meydana gelen yangında ihmaller olduğu için Rus vatandaşlar tarafından protesto edildi. Sibirya’nın Kemerovo kentinde Rus vatandaşlar, yanan AVM’de hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını ellerinde taşıdı. AVM’deki yangın alarm sisteminin 19 Mart’tan beri devre dışı olduğu açıklanırken, son bilgilere göre AVM’nin acil çıkış kapılarının da kilitli olduğu aktarıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Burada olan, bir çatışma ya da bir madende meydana gelebilecek beklenmeyen bir patlama değil. İnsanlar buraya çocuklarıyla birlikte dinlenmek için geliyor. Demokrasiden bahsediyoruz ama insanlarımızı ihmal suçu dikkatsizlik yüzünden kaybediyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Rusya Araştırma Komitesi, yangının nedenini henüz açıklamadı ancak ’Ciddi ihlaller’ olduğunu vurguladı.

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