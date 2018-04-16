HABER

Yanan cipten erkek cesedi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 13:40 | Son Güncelleme

İZMİR’in Torbalı ilçesinde, ormanlık alanda yanmış cipte erkek cesedi bulundu.

Yanan cipten erkek cesedi çıktı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Torbalı ilçesinde, ormanlık alanda yanmış cipte erkek cesedi bulundu. Cesedin, cipin sahibi iş insanı Murat Ö.’ye (55) ait olduğu sanılırken, olayla ilgili olarak iki oğlu ve eşi gözaltına alındı.
Torbalı’ya bağlı Ahmeti Köyü ile Zeytinköy arasında kalan ormanlık alanda yanmış cip görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede 35 TTG 35 plakalı cipte yanmış erkek cesedi bulundu. Plakası üzerinden yapılan araştırmada, aracın Torbalılı iş insanı Murat Ö.’ye ait olduğu anlaşıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası, yanan erkek cesedinin kimliğinin belirlenmesi amacıyla DNA testi ve otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Öte yandan olaydan sonra, iş insanının oğlunun bir arkadaşının, Murat Ö.'yü ailesinin öldürdüğünü iddia ederek savcılığa şikayette bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Murat Ö.’nün eşi Ö.Ö. ve oğulları B.Ö. ile H.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı. Yanan cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla Murat Ö.'nün ağabeyinden DNA örneği alındığı öğrenildi.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Yanan cipten erkek cesedi çıktı

ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle!ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle!
İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusuİstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu
Kaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istediKaçırıp tecavüz etti! Mahkemede tahliyesini istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.