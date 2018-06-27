HABER

Yanan ev kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 21:19 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.  Olay Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Adalet Sokakta meydana geldi.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Adalet Sokakta meydana geldi. Osman Ergin'e ait olduğu öğrenilen evin içerisinde henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Tek katlı binadan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede söndürerek, alevlerin ormanlık alana sıçramasına engel oldu. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit (5)Kahramanmaraş'ta çatışma: 1 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit (5)
Kazada motosikletteki hamile kadın öldü, eşi yaralandı (2) YenidenKazada motosikletteki hamile kadın öldü, eşi yaralandı (2) Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Diğer Haberler
Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.