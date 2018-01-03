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Yanan evde banyoya sığınan çocuk dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 17:03 | Son Güncelleme 9 dakika önce

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında, banyoya sığınan 4 yaşındaki erkek çocuğu dumandan etkilendi. Adı öğrenilemeyen çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Öğle saatlerinde, Çayırova Yenimahalle 5115 Sokak'ta bir binanın zemin katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Suriyeli bir ailenin yaşadığı evden dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredekilerin evde bir çocuğun bulunduğunu söylemesi üzerine içeride arama yapıldı. Banyoya sığınan, ismi öğrenilemeyen çocuğun dumandan etkilendiği görüldü. 112 Acil ekibinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan erkek çocuğu tedavi altına alındı. Yangında evdeki eşyaların büyük zarar gördüğü belirlendi. Soruşturma başlatıldı.

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