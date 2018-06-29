Yanan evden eşini kurtardı kendi yanarak can verdi

Gürkan YILMAZ/DEVREKANİ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Devrekani ilçesi Fakılar köyündeki bir evde çıkan yangında, eşini kurtardıktan sonra; eşya almak için tekrar içeri giren Hüseyin İşçi (57) hayatını kaybetti.
Olay Devrekani ilçesine bağlı Fakılar köyü Çerçi Deresi Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası eşi Cemile İşçi’yi dışarıya çıkarmayı başaran ve yangın sırasında tekrar eşyalarını kurtarmak için eve giren Hüseyin İşçi alevlerin arasında kalarak yanarak can verdi. Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesi sonrası Hüseyin İşçi’nin cenazesi Savcının incelemesinin ardından Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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