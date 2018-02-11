Yanan evden kurtarılan yaşlı adam dumandan zehirlendi

Mersin’in Erdemli ilçesinde yangın çıkan evden kurtarılan yaşlı adam, karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi’nde yaşandı. 88 yaşındaki Ali İnce’nin yaşadığı müstakil evin zemin katında yangın çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı sanılan yangını fark eden komşuları yaşlı adamı kurtarmak için seferber oldu. Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, 112 ekipleri ve polis çağrıldı. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yangından kurtarılan yaşlı adamın karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Yaşlı adam önce Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine getirildi, ardından da Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaşlı adamın tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.