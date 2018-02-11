HABER

Yanan evden kurtarılan yaşlı adam dumandan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 09:23 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde yangın çıkan evden kurtarılan yaşlı adam, karbonmonoksit gazından zehirlendi.Edinilen bilgiye göre, olay, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi’nde yaşandı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde yangın çıkan evden kurtarılan yaşlı adam, karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi’nde yaşandı. 88 yaşındaki Ali İnce’nin yaşadığı müstakil evin zemin katında yangın çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı sanılan yangını fark eden komşuları yaşlı adamı kurtarmak için seferber oldu. Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, 112 ekipleri ve polis çağrıldı. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yangından kurtarılan yaşlı adamın karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Yaşlı adam önce Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine getirildi, ardından da Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yaşlı adamın tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

1100 özel harekatçı polis desteğe gidiyor!

Afrin’de PKK/PYD’nin kuzey hattı çökertildi

Afrin’de PKK/PYD’nin kuzey hattı çökertildi

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Ünlü şarkıcı Adnan Oktar'ın sıra gecesinde sahne aldı!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Polise kavga ihbarında bulunan kadını hastanelik etti

Polise kavga ihbarında bulunan kadını hastanelik etti

ABD’de cinnet: 5 ölü

ABD’de cinnet: 5 ölü

Bunalıma giren genç intihar girişiminde bulundu

Bunalıma giren genç intihar girişiminde bulundu

TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı

TEM'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Tırmanarak evlere giren hırsız, son işinde balkondan düştü

Tırmanarak evlere giren hırsız, son işinde balkondan düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.