Yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor

Ali AKSOYER - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, (DHA) DAVUTPAŞA'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. İstanbul'un hemen birçok noktasından görülebilen yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 06.30 sıralarında çıktı. Yangın büyüdü ve fabrikanın 4 ve 5'inci katları bir anda alevler içinde kaldı. Yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.
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