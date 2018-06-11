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Yanan fabrikadaki çökmeler havadan da fotoğraflandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

DAVUTPAŞA'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yanan fabrikadaki çökmeler havadan da fotoğraflandı

Ersan SAN - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) DAVUTPAŞA'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Sogutma çalışmaları süren binada yer yer çökmeler meydana geldi. Çökmeler nedeniyle itfaiyenin binanın alt katlarına giremediği öğrenildi. Sogutma çalışmalarının ardından binada yıkım çalışması yapacağı belirtildi.

(FOTOĞRAF)

Yanan fabrikadaki çökmeler havadan da fotoğraflandıYanan fabrikadaki çökmeler havadan da fotoğraflandıYanan fabrikadaki çökmeler havadan da fotoğraflandıYanan fabrikadaki çökmeler havadan da fotoğraflandı

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