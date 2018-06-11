Yanan fabrikadaki çökmeler havadan da görüntülendi

Ersan SAN - Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) DAVUTPAŞA'da 5 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Sogutma çalışmaları süren binada yer yer çökmeler meydana geldi. Çökmeler nedeniyle itfaiyenin binanın alt katlarına giremediği öğrenildi. Sogutma çalışmalarının ardından binada yıkım çalışması yapacağı belirtildi.
Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı
Ankara'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu
Kıyamet alameti mi? Haziran ayında 4 metre kar yağdı
Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti
İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesinden şikayetçi oldu
Bursa'da 2 kişinin öldüğü kazada dehşete düşüren fotoğraf
Hükümetten operasyon açıklaması: Bölgede her an her şey olabilir
'En az 2500 kadınla yattım' diyen playboy hapse girdi
Adana sıcakları bu kez motoküvet yaptırdı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Okuyucu Yorumları 0 yorum