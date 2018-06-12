HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yanan fabrikadan hala duman yükseliyor; yıkım çalışmaları başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU Davutpaşa'da yangın çıkan kumaş ve iplik fabrikasında yıkım çalışmaları başladı.

Yanan fabrikadan hala duman yükseliyor; yıkım çalışmaları başladı

Alper KORKMAZ - Ersan SAN / İSTANBUL(DHA) ZEYTİNBURNU Davutpaşa'da yangın çıkan kumaş ve iplik fabrikasında yıkım çalışmaları başladı. Yangının üzerinden yaklaşık 30 saat geçmesine rağmen fabrikanın girilemeyen alt katlarından duman yükselmeye devam ediyor.

30 SAATTİR DUMAN YÜKSELİYOR
Davutpaşa'da bulunan 5 katlı kumaş ve iplik fabrikasında dün saat 06.45'te sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanlar birçok ilçeden görüldü. Yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Büyük hasar gören fabrikada yer yer çökmeler meydana geldi. Tahliye nedeniyle itfaiye ekipleri fabrikanın alt katlarına giremedi. Yangının üzerinden yaklaşık 30 saat geçmesine rağmen duman yükselmeye devam ediyor.

YIKIM BAŞLADI
Büyük hasar oluşan fabrikanın yıkımına karar verildi. Fabrika çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılarak yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım öncesi bazı çalışanların fabrika önündeki kullanır durumdaki kumaş ve iplikleri dışarı çıkardığı görüldü. Çok sayıda itfaiye ekibinin de her hangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldığı yıkım çalışmaları fabrikanın giriş bölümünde sürüyor. Yıkım çalışmaları ve son durum havadan da görüntülendi.

"48 BİN YANGININ YÜZDE 25'İ ELEKTRİK TESİSATINDAN"
İş güvenliği ve yangın uzmanı Zekeriya Çelik, İstanbul'da meydana gelen yangınların yüzde 25'inin elektrik tesisatı kaynaklı olduğunu belirtti. Çelik, "Yangının çıkış nedeninin elektrik kaynaklı olduğu görülmekte. Eski binalarda elektrik tesisatının çok eski olması , kabloların dayanıksız olması, izolasyon hataları ve yine raporların alınarak onarımın yapılmaması yangının çıkmasındaki en büyük neden. Elektrik tesisatlarının yönetmeliğe uygun olarak tesis edilmiş olsalardı ve yine yıllık elektrik mühendisleri odasından yıllık raporlarını alsalardı bu yangın kesinlikle önlenebilirdi diyebiliriz. İBB istatistiklerine göre geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da 48 bin 800 yangın çıktığını görüyoruz. Bu 48 bin yangının maalesef yüzde 25'inin elektrik tesisatından kaynaklı olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.

"BİNALAR YAKIN"
Müdahalenin uzun sürmesi ile ilgili olarak da Çelik, "Burası bir tekstil fabrikası olduğu için iplik ve tekstil ürünlerinin yanması çok hızlı bir şekilde büyümekte ve yine bunlar yüksek tonajlarda depolandıkları içinde o içten içe yanma olduğu içinde söndürülmesi zor. Burada itfaiyenin kısa sürede müdahalesi var yangına geç kalması söz konusu değil. Uzun sürmesinin nedenlerin de biride binaların yakın olması nedeniyle binaya yaklaşamadığını görmekteyiz" dedi.

(FOTOĞRAF)

Yanan fabrikadan hala duman yükseliyor; yıkım çalışmaları başladıYanan fabrikadan hala duman yükseliyor; yıkım çalışmaları başladıYanan fabrikadan hala duman yükseliyor; yıkım çalışmaları başladıYanan fabrikadan hala duman yükseliyor; yıkım çalışmaları başladı

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Mersin'de kuyumcu soyan 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandıMersin'de kuyumcu soyan 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı
İstanbul'da sahte cinsel içerikli hap hammaddesi operasyonuİstanbul'da sahte cinsel içerikli hap hammaddesi operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Baldızına dehşeti yaşattı! 'Şeytana uydum'

Baldızına dehşeti yaşattı! 'Şeytana uydum'

İlginizi Çekebilir

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır

Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

Muğla'da dehşet! Eşini boğarak öldürdü ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı

Muğla'da dehşet! Eşini boğarak öldürdü ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.