HABER

Yanan hastane bu sabah havadan böyle fotoğraflandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 10:56 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'DAKİ Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam çıkan yangının ardından binanın son durumu havadan görüntülendi.

Yanan hastane bu sabah havadan böyle fotoğraflandı

Ali AKSOYER - İSTANBUL,(DHA)
GAZİOSMANPAŞA'DAKİ Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam çıkan yangının ardından binanın son durumu havadan görüntülendi.
Hastane binasının son hali bu sabah görüntülendi. Yangında hastanenin dış kaplamasının büyük bölümünün yandığı görülüyor.

fotoğraflı

Yanan hastane bu sabah havadan böyle fotoğraflandıYanan hastane bu sabah havadan böyle fotoğraflandıYanan hastane bu sabah havadan böyle fotoğraflandıYanan hastane bu sabah havadan böyle fotoğraflandı

Tosun'un 'askerlik raporu' ortaya çıktıTosun'un 'askerlik raporu' ortaya çıktı
Afrin talimatı verildi! Afrin talimatı verildi!
Asiye Teyze'yi zabıtaya vermedilerAsiye Teyze'yi zabıtaya vermediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü

Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.