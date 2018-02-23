Yanan kadın cesedinin kimliği belli oldu

İzmir’in Konak ilçesinde, sokak ortasında yanarak hayatını kaybeden kadının kimliği Nazerin Korkut’a ait olduğu belirlenirken cesette yapılan incelemede el ve ayak tırnaklarının atında benzine rastlandığı, polisin araştırmayı geniş çaplı yürüttüğü öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz 14 Şubat günü, saat 02.00 sıralarında Kubilay Mahallesi 1030 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan çığlık sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek dışarıya çıktı. Bu sırada, genç bir kadının yandığını gören vatandaşlar, kadının üzerine battaniye atarak ile müdahale etti. Olayın ardından mahalle sakinleri, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Feci şekilde hayatını kaybeden kadının üzerinden Hülya Tekbey adına düzenlenmiş kimlik çıkarken kimliğin sahte olduğu belirlendi.

Kimliği tespit edildi

İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cesede yapılan otopside, cesedin Mardin’in Nusaybin ilçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Nazerin Korkut olduğu belirlendi. Öte yandan yapılan otopside, kadının el ve ayak tırnaklarının altında benzine rastlandığı öğrenildi. Nazerin Korkut’un cenazesi, ailesi tarafından alınarak memleketine götürülerek toprağa verildiği öğrenildi. Kendini yakarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Nazerin Korkut’un üzerinden sahte kimlik çıkması nedeniyle terörle bağlantısı olup olmadığının tespiti için polis geniş çaplı çalışma başlattı.