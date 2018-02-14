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Yanan kadını kurtarmak için mahalleli seferber olmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 11:41 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, sokak ortasında yanarak hayatını kaybeden kimliği belirsiz kadının üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu öğrenilirken, kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.

İzmir’in Konak ilçesinde, sokak ortasında yanarak hayatını kaybeden kimliği belirsiz kadının üzerinden çıkan kimliğin sahte olduğu öğrenilirken, kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı. Henüz nasıl yandığı belirlenemeyen kadını söndürmek için mahalle sakinlerinin battaniye ve suyla müdahale ettikleri öğrenildi.
Olay, gece saat 03.00 sıralarında Kubilay Mahallesi 1030 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan çığlık sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek dışarıya çıktı. Bu sırada, genç bir kadının yandığını gören vatandaşlar kadının üzerine battaniye atarak müdahale etti. Olayın ardından mahalle sakinleri, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gele sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, yanarak ölen kadının üzerinde bir kimlik bulurken bu kimliğin sahte olduğu ileri sürüldü. Kimliği belirsiz kadının cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri kadının nasıl yandığını ve kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Mahalle sakinleri söndürmeye çalışmış
Mahalle sakinleri ise yanan kadının şokunu hala yaşamaya devam ediyor. Hava aydınlandığında olay yerinde toplanan mahalle sakinleri, yanan kadının kim olduğunu bilmediklerini söyledi. Olayın olduğu yerde oturan mahalle sakinlerinden Nurettin Seçilmiş, ’’Gece 02.00 sıralarıydı. Bir bağırma sesi geldi. Çocuk, kadın bağırtısı gibi bir şeydi. Ben umursamadım. Sonra komşular çıkmışlar, bakmışlar birisi yanıyor orada. Üstüne battaniye atıp, su ile söndürmüşler. Ben çıktığımda sönmüştü. Kim olduğunu bilmiyorum, mahalleden de tanıyan yok yanan kişiyi’’ dedi.
Bir başka mahalle sakini Rafet Seçilmiş ise ’’Torunum benim üst katımda kalıyor. Bana bağırdı, ‘Dede, dede bir tanesi kendini yakıyor’ dedi. Yanan şahıstan alevler yükseliyordu. Torunum battaniyeyi aldı gitti üzerine örtüp söndürmeye çalıştı. Arkadan komşular çıktı, su döktüler söndürdüler’’ dedi. Emrullah Kara ise, ’’Komşu bağırdı, kızım dışarı çıktı baktı. Kızım, ‘Birisi yanıyor’ dedi. Koştum dışarı çıktım. Araba yanıyor diye gördüm. Önümde araba vardı ve battaniyenin altında birinin olduğunu bilmiyordum. Sonra komşular su getirdi, söndürdük’’ dedi.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi

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