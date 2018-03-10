Yanan karı-koca 2 hafta sonra defnedildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde 24 Şubat’ta cesetleri yanmış halde bulunan karı-koca yapılan otopsinin ardından defnedildi.

Ünye’nin Yüceler Mahallesi Kalafat mevkiindeki bağ evlerinde Nuri (59) ve Lütfiye Usluoğlu’nun (57) cansız bedenleri yanmış halde bulunmuştu. Yapılan incelemede cinayet şüphesi üzerine cesetler İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek incelendi. Olayla ilgili savcılık geniş çaplı soruşturma başlatırken olayın cinayet mi, kaza mı olduğunu araştırıyor. Nuri ve Lütfiye Usluoğlu’nun otopsi incelemesi tamamlanırken cesetler akrabalarına teslim edildi.

Nuri ve Lütfiye Usluoğlu’nun cenaze namazı Ünye’nin Yeşilkent Mahallesi Güney Merkez Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılındı. Cenazeler namazın ardından defnedildi. Cenazede yakınları gözyaşlarını tutamazken olayın sebebi araştırılıyor.

Usluoğlu ailesinin 8 çocukları bulunuyordu.