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Yanan lastikler, mazot tankerini alev topuna dönüştürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 14:45 | Son Güncelleme

Gaziantep’te otobanda seyir halinde bulunan bir mazot tankeri, ısınan lastiklerin alev alması sonucu alev topuna döndü.

Gaziantep’te otobanda seyir halinde bulunan bir mazot tankeri, ısınan lastiklerin alev alması sonucu alev topuna döndü. Dumanların gökyüzüne ulaştığı yangında sürücü yara almadan kurtuldu
Edinilen bilgiye göre, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otobanında Gaziantep’ten Osmaniye istikametine seyir halinde bulunan Osman K. idaresinde 27 BB 997 plakalı mazot tankeri, Nurdağı ilçesine 15 kilometre kala alev aldı. Tankerin ısınan lastiklerinden çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede aracı sardı. Tankerde bulunan mazotun da tutuşması ile kamyonet alev topuna döndü.

Tankeri park etti, araçtan atladı
Dumanların gökyüzüne ulaştığı yangında sürücü Osman K.’nin alevleri fark edince aracı durdurarak, yol kenarına park ettiği öğrenildi. Aracı durduktan sonra araçtan atlayan sürücünün, olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Yanan tanker nedeniyle otobanda kısa süre trafik ulaşıma kapanırken, alevlerden kurtulan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Büyük maddi hasar meydana gelen tankerin söndürülmesinin ardından yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

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