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Yanan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde panik anları

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 13:35 | Son Güncelleme

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün çıkan yangının ardından bugün de panik yaşandı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün çıkan yangının ardından bugün de panik yaşandı. Binanın dış cephesinden kopan parça klimaya isabet edince ufak çapta patlama meydana geldi. Klima gazı patlama sonrası dışarı çıkarken binadan parçalar düşmeye devam ediyor.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde inceleme çalışmaları sırasında binanın dış cephesinden bir parça koptu. Kopan parça klimaya çarparken, küçük çapta patlama meydana geldi. Patlama sonrası klima gazı dışarı çıkarken, küçük çapta panik yaşandı. Binadan parçaların kopmaya devam ettiği görülürken, hastaneye kimse yaklaştırılmıyor.

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