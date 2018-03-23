Yanan TIR'dan yaralı kurtuldu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da park halindeyken alev alan demir yüklü TIR'ın şoförü Mustafa Çam (32), araçtan yaralı olarak kurtarıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinden Adana'daki bir firmaya demir getiren Mustafa Çam, saat 04.00 sıralarında, sabah yükü teslim etmek için yönetimindeki 27 HS 735 plakalı TIR'ı merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi'nde yolun sağına park etti. Çam'ın aracın kontağını kapatmasının hemen ardından TIR, kupa kısmından alev aldı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar, TIR'ın kapısını açıp, Çam'ı alevlerin arasından çekerek kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen TIR'ın lastikleri de yangında patlayınca, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin 2 tanker ile müdahale ettiği TIR, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Çam ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Çam'ın durumum ağır olduğu belirtildi.
Uzman itfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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