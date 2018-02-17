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Yanarak ölen kadının cenazesi defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 17:49 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde yanmış cesedi bulunan Ganime Varsak’ın (30) cenazesi kılınan namaz sonrası defnedildi.Edinilen bilgiye göre, Bahşili ilçesi Atadönmez Mahallesi Kızılırmak Caddesi’nde bir evin kenarında kendine ait aracın yanında bir kadının yanmış cesedine ulaşıldı.

Kırıkkale’nin Bahşili ilçesinde yanmış cesedi bulunan Ganime Varsak’ın (30) cenazesi kılınan namaz sonrası defnedildi.
Edinilen bilgiye göre, Bahşili ilçesi Atadönmez Mahallesi Kızılırmak Caddesi’nde bir evin kenarında kendine ait aracın yanında bir kadının yanmış cesedine ulaşıldı. Ganime Varsak’a ait olduğu anlaşılan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Kırıkkale Şubesine kaldırıldı ve polis çevrede inceleme başlattı.
Yapılan araştırmalar sonucu intihar ettiği değerlendirilen Varsak’ın cenazesi Bahşili Merkez Camisi’nden kaldırıldı ve ilçe mezarlığına defnedildi.

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