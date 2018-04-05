Yangın anında hastane içindeki panik kamerada

Gaziosmanpaşa’daki Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın anında hastane içinde yaşanan panik anları kamaralara yansıdı.

Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın sonrası hastaların taliye edilmesine çalışırken o anlarda büyük panik yaşandı. Sedye üzerindeki hastalar koşuşturma halinde çıkarılırken büyük bir panik yaşandı. Kameralara yansıyan o anlarda çalışanların ve vatandaşların panik içerisinde hastaları çıkardıkları görülüyor. Bu sırada hasta yakınlarının da yakınlarına ulaşmaya çalışarak bilgi almaya çalıştıkları görülen görüntülerde dumandan etkilenen bir kişiye ise müdahale edildiği görülüyor.