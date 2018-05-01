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Yangın çıkan eve balkondan girip, 4 kişilik aileyi kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2018 12:40 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, yangına uykuda yakalanan 4 kişilik aile, balkondan giren komşuları Gülten Çekin tarafından kurtarıldı.

Yangın çıkan eve balkondan girip, 4 kişilik aileyi kurtardı

Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, yangına uykuda yakalanan 4 kişilik aile, balkondan giren komşuları Gülten Çekin tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Çekin ve 4 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı.
Merkez Mahallesi Elif Caddesi'nde Hasan Duyar’a ait evde bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Şofbenden çıktığı tahmin edilen yangında evi duman kapladı. Çevre sakinleri itfaiyeye haber verirken, balkondan içeri giren komşu Gülten Çekin, uyuyan Hasan Duyar ile eşi Arife ve 2 çocuğunu uyandırıp, dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Gülten Çekin ve 4 kişilik Duyar ailesi, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İhbar üzerine olay yerine svk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

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