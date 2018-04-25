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Yangın çıkan eve, komşular bahçe hortumlarıyla müdahale etti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 18:43 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki bir evde, elektrik kontağından çıkan yangın büyük çaplı hasara yol açtı.

Yangın çıkan eve, komşular bahçe hortumlarıyla müdahale etti

Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesindeki bir evde, elektrik kontağından çıkan yangın büyük çaplı hasara yol açtı. Bazı mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden, evlerinden çektikleri bahçe hortumlarıyla su tutarak yangına müdahale etti.
Yangın saat 16.00 sıralarında, Kırsal Gürçamlar Mahallesi'nde yaşayan çoban Ömer Şen'e ait 2 katlı evde meydana geldi. Elektrik kontağından yangın, kısa sürede büyüyerek, tüm evi sardı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bazı mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin gelmesini beklemeden yangına, evlerinden çektikleri bahçe hortumlarıyla su tutarak müdahale etti. İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, evde büyük çaplı hasar oluştu. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Yangın çıkan eve, komşular bahçe hortumlarıyla müdahale ettiYangın çıkan eve, komşular bahçe hortumlarıyla müdahale ettiYangın çıkan eve, komşular bahçe hortumlarıyla müdahale etti

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